Presidente da Gol diz que estuda aumentar oferta de voos no Acre

Sobre esta zorra interna em que se encontra o PP, com dois declarados candidatos a prefeito de Rio Branco, a frase não teve muitos comentários, mas retratou o que de fato pensa quem tem o maior cacife do jogo na mesa do partido, o governador Gladson Cameli: "O Bocalom e o Alysson que se resolvam". Ou seja, ele quer ficar distante dessa disputa que tomou conta do partido, para saber quem será o nome da sigla para a PMRB em 2024. Foi uma frase tipo "afasta de mim esse cálice". E, no popular: -Se virem, que dessa confusão estou fora. Por tudo o que está acontecendo no PP, com as candidaturas irredutíveis do secretário Alysson Bestene e do prefeito Tião Bocalom, não há uma réstia de luz no fim do...