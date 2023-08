Polícia prende bandido que pretendia roubar pessoas em frente de frigorífico na BR-364

Crédito foto: Katarzyna Bialasiewicz Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) aponta para uma preocupante alta de 13% no número de pedestres traumatizados em acidentes de trânsito no Brasil. Já no Acre, o aumento é de 6,1% comparando os resultados de janeiro a junho de 2022 e 2023. Com base nos dados divulgados pela entidade no Dia do Pedestre (8 de agosto), houve aumento no número de pedestres gravemente traumatizados em 12 estados no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento nas internações reflete um problema maior, segundo avalia a Abramet, indicando que as condições para pedestres no Brasil podem estar se deteriorando. “A necessidade de melhorar a segurança no trânsito e proteger os pedestres é urgente, especialmente em...