Orçamento da Prefeitura de Rio Branco prevê criação de Guarda Municipal em 2024

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), assinou na manhã desta quarta-feira, 9, com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), um convênio de apoio à Feira de Negócios Agropecuários Brasileia Rural Show, que será realizada entre quinta-feira, 10, e domingo, 13, no bairro Ferreira Silva (antiga Pousada Vila Brasília), no município. A assinatura do convênio, no valor de R$ 135 mil, foi realizada na sala de reuniões da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), em Rio Branco, reunindo o superintendente da Federacre, Pedro Silva; o presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Silva; o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita; e o chefe do Departamento Jurídico da Seict, Silvio...