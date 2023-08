PL proíbe agentes públicos de folga armados em festas após morte na ExpoAcre

A plataforma Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), está fora do ar desde o dia 20 de julho passado, após o website do órgão sofrer um ataque hacker. Com isso, há um apagão das informações sobre queimadas no país nesse período. Em nota, o INPE informa que a retirada temporária do site do ar é para a realização de testes adicionais, é uma medida de segurança prevista nos protocolos acordados com os demais órgãos governamentais. O INPE também afirmou que não há possibilidade de qualquer agente externo “assumir controle” dos satélites do INPE, como foi erroneamente difundido por parte da mídia. A seguir a íntegra da nota do INPE sobre a situação: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais disponibiliza, sem custos, imagens dos satélites de sensoriamento remoto...