MPAC promove atividades de conscientização sobre violência de gênero

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Observatório de Violência de Gênero (OBSGênero), e parceiros, promove durante todo o mês de agosto, uma extensa programação alusiva à campanha “Agosto Lilás”, mês de conscientização no combate à violência contra à mulher.

A campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a problemática, que se manifesta de diversas formas, incluindo violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

A abertura oficial da campanha ocorreu nesta terça-feira, 08, no auditório do MPAC, com o seminário “Políticas Públicas para Prevenção e Combate às Violências Contra Todas as Mulheres”, realizado pela Prefeitura de Rio Branco, com o apoio do MPAC.

Durante o período de 14 a 19 de agosto, será realizado o mapeamento e diagnóstico da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica no município de Brasileia, além de oficinas com as Redes de Assis Brasil e Brasileia. No dia 25, será realizada a segunda edição do projeto “Escuta MPAC — com lupa de gênero”, que acontecerá na Organização em Centros de Atendimento (OCA).

A programação também inclui, para o dia 28, uma roda de conversa destinada às mulheres LGBTs, a ser realizada na Casa Rosa Mulher. Já no dia 29, está previsto o lançamento de um infográfico abordando os casos de tentativas de feminicídio ocorridos no Acre no período de 2018 a 2022 e o lançamento do guia de atendimento do CAV. Além disso, nos dias 29 e 30, acontecerão o mapeamento e diagnóstico da Rede e uma oficina no município de Feijó.

O encerramento da campanha está marcado para o dia 31 de agosto, com a realização de uma audiência pública abordando a temática da violência doméstica e os crimes de feminicídio registrados em Feijó.