Marechal Thaumaturgo capacita 400 professores da Educação Especial

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove um curso de formação com a participação de mais de 400 docentes, com a temática, “Os Saberes da Educação Especial”. A formação aborda os aspectos legais da educação especial, o papel do professor no ensino especial, do mediador e do assistente educacional e o público alvo.

O curso é ministrado pelas professoras da Universidade Federal do Acre – Ufac, Maria Aldenora Santos e Sônia Elina Enes, a convite da prefeitura.

” Essa formação foi pensada para dar suporte tanto aos docentes, quantos aos alunos com deficiência. Também parabenizo ao prefeito por essa sensibilidade com a melhoria do ensino de Marechal Thaumaturgo”, afirma o secretário de Educação, Eclinio Furtado.