Jarude quer transparência nas eleições para diretores de escolas no Acre

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) estará com as inscrições abertas entre os dias 21 e 25 de agosto, para novas 625 vagas do segundo semestre nos cursos de inglês, francês, italiano, espanhol e libras, em Rio Branco. Haverá vagas para a comunidade, mas prioritariamente serão destinadas a alunos do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio da rede estadual de ensino. Também serão atendidos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do segundo e do terceiro segmentos. As aulas do CEL serão ministradas em formato presencial na sede do Centro, localizada na avenida Getúlio Vargas, 3030, no Bosque, e também nas unidades do Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) do Colégio Barão do Rio Branco (Cerb) e...