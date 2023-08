Internações de pedestres atropelados crescem 6,1% no Acre em 2023

Crédito foto: Katarzyna Bialasiewicz

Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) aponta para uma preocupante alta de 13% no número de pedestres traumatizados em acidentes de trânsito no Brasil. Já no Acre, o aumento é de 6,1% comparando os resultados de janeiro a junho de 2022 e 2023.

Com base nos dados divulgados pela entidade no Dia do Pedestre (8 de agosto), houve aumento no número de pedestres gravemente traumatizados em 12 estados no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O aumento nas internações reflete um problema maior, segundo avalia a Abramet, indicando que as condições para pedestres no Brasil podem estar se deteriorando. “A necessidade de melhorar a segurança no trânsito e proteger os pedestres é urgente, especialmente em regiões que apresentaram aumento significativo de casos, como o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste”, destacou o Antonio Meira, presidente da entidade.

Segundo ele, os números são um sinal de alerta. “A situação está se agravando e precisamos trabalhar com afinco para proteger os mais vulneráveis no trânsito, os pedestres. É fundamental que melhoremos nossas infraestruturas de trânsito e implementemos políticas efetivas para prevenir acidentes e reduzir esses índices alarmantes,” disse.

Meira lembra que o aumento das internações hospitalares por sinistros de trânsito não é apenas um fardo para as famílias, mas um problema sério de saúde pública. “A Abramet apela a um compromisso conjunto dos órgãos de trânsito, governos locais e federais e da sociedade como um todo para lidar com essa situação preocupante. A mobilidade saudável não deve ser uma reflexão tardia, mas uma prioridade”, destacou.

Dos 12 estados em que houve aumento, Goiás apresentou o maior aumento em termos absolutos, com um adicional de 1.124 internações no último semestre. Seguido de São Paulo, com um aumento de 623 internações e Minas Gerais com um acréscimo de 257 internações.

Em termos proporcionais, a Região Sudeste, liderada por São Paulo com um aumento de 25%, teve o maior número de internações, seguida de perto pela Região Centro-Oeste, que registrou um aumento de 18% nas internações. Minas Gerais e Rio de Janeiro, também na Região Sudeste, viram aumentos de 12% e 10%, respectivamente.

No Sul do Brasil, o Paraná apresentou um aumento expressivo de 56% nas internações. Na Região Norte, apesar de uma redução geral de 6%, o Amazonas apresentou um aumento notável de 70%.

O texto está aberto à manifestação dos gestores de trânsito do Acre.