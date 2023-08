Inquérito vai investigar aumento de despesas com serviços funerários em Acrelândia

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir um inquérito civil para apurar suposto aumento de despesas com serviços funerários no município de Acrelândia, interior do Acre. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de terça-feira, 8.

Segundo o promotor de justiça, Flávio Bussab Della Libera, ficou constatado a verificação que a contratação de serviços fúnebres, realizada pelo Município de Acrelândia, representou expressiva despesa, decorrente da superestimação dos quantitativos em relação ao público beneficiado, configurando ato antieconômico, lesivo e contrário ao interesse público, com potencial frustração à competitividade.

Tendo em vista que o ato pode configurar improbidade administrativa, o órgão controlador resolveu abrir uma investigação aprofundada sobre o caso. “A fim de investigar os fatos acima narrados, com fulcro na Constituição da República. Que sejam tomadas todas as medidas necessárias para promover a coleta de elementos de informação, realizando-se todas as diligências”, diz trecho do documento.