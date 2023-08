INPE tem apagão de dados sobre queimadas após plataforma sofrer ataque hacker

A plataforma Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), está fora do ar desde o dia 20 de julho passado, após o website do órgão sofrer um ataque hacker. Com isso, há um apagão das informações sobre queimadas no país nesse período.

Em nota, o INPE informa que a retirada temporária do site do ar é para a realização de testes adicionais, é uma medida de segurança prevista nos protocolos acordados com os demais órgãos governamentais.

O INPE também afirmou que não há possibilidade de qualquer agente externo “assumir controle” dos satélites do INPE, como foi erroneamente difundido por parte da mídia.

A seguir a íntegra da nota do INPE sobre a situação:

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais disponibiliza, sem custos, imagens dos satélites de sensoriamento remoto das séries CBERS e Amazônia, dentre outros, através do seu catálogo de imagens.

Esse website foi alvo de um ataque hacker no dia 20/07/2023 e foi obtido apenas acesso de leitura no banco de dados de imagens que contém dados públicos. O ataque ficou na camada superficial de acesso dos usuários e o hacker teve acesso às mesmas informações que o INPE disponibiliza para qualquer pessoa que queira acessar imagens de seu interesse. Apesar disso, como medida de segurança prevista nos protocolos acordados com os demais órgãos governamentais, o site foi retirado temporariamente do ar para a realização de testes adicionais.

Adicionalmente, informamos que não houve e não há possibilidade de qualquer agente externo “assumir controle” dos satélites do INPE, como foi erroneamente difundido por parte da mídia. Os controles dos satélites do INPE fazem uso de um ambiente de comunicação e processamento totalmente independente da Internet.

Finalmente, informamos que estamos aproveitando a oportunidade para atualizar algumas funcionalidades do website com relação aos catálogos antigos de imagens (CBERS-2 e 2B) a fim de melhor atender aos nossos usuários. Portanto, o website deverá ser disponibilizado em breve, com os serviços plenamente restabelecidos e renovados.

Contando com a compreensão de todos, agradecemos, atenciosamente,

A Direção.