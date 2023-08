Governo realiza seminário da Semana Mundial do Aleitamento Materno

Reunindo profissionais, gestores, estudantes e a comunidade em geral, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nesta quarta-feira, 9, o III Seminário da Semana Mundial do Aleitamento Materno, no auditório da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.

O Agosto Dourado é o mês escolhido para intensificar ações de conscientização sobre os benefícios do leite materno, considerado “alimento de ouro” pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O aleitamento materno tem que ser incentivado e adotado como prática normal. São indiscutíveis os inúmeros benefícios da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. O leite humano é o alimento mais rico e nutritivo para a criança. Por isso, este evento é tão importante para toda a sociedade”, declarou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Com o tema “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”, o evento contou com a presença da coordenadora nacional da Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde (MS), Sônia Isoyama Venancio.

“A importância da semana é exatamente poder ter um momento para divulgar amplamente os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher. O tema deste ano é a influência que o trabalho tem na amamentação. É bem interessante essa discussão que está sendo feita e estamos reforçando a importância da garantia de direitos para mães e pais ”, enfatizou.

Para a coordenadora do Núcleo de Saúde da Criança da Sesacre, Ana Isabel Montero, a participação de todos é essencial para que se crie uma consciência coletiva sobre o assunto. “O objetivo hoje é incentivar, orientar e enfatizar sobre o aleitamento materno, sobretudo no retorno da mãe ao trabalho. Por isso, convidamos a população para conversarmos sobre isso”, disse.

De acordo com o estudante do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Saúde Maria Moreira, Jhonnata Queiroz, o seminário contribui para a qualificação dos alunos: “Quero aprender mais sobre o assunto, pois, justamente, vou trabalhar com isso e é sempre bom adquirir conhecimento”.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

Foto: Odair Leal/Sesacre