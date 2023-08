Governo e empresários serão parceiros na Brasileia Rural Show que começa na próxima sexta

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), assinou na manhã desta quarta-feira, 9, com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), um convênio de apoio à Feira de Negócios Agropecuários Brasileia Rural Show, que será realizada entre quinta-feira, 10, e domingo, 13, no bairro Ferreira Silva (antiga Pousada Vila Brasília), no município.

A assinatura do convênio, no valor de R$ 135 mil, foi realizada na sala de reuniões da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), em Rio Branco, reunindo o superintendente da Federacre, Pedro Silva; o presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Silva; o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita; e o chefe do Departamento Jurídico da Seict, Silvio Mesquita.

Para o vice-presidente da Federacre, Rubenir Guerra, o momento é oportuno e reflete o trabalho que vem sendo feito em parceria com as associações comerciais e o apoio do governo do Estado. “O crescimento empresarial ocorre em função desses eventos. As feiras trazem ânimo econômico aos municípios”, disse.

O presidente da Fieac destacou o calendário de eventos proporcionado pelas feiras, lembrando que essa foi uma proposta para o crescimento do setor. Ele pediu reforço na conscientização política desses eventos. “Hoje o papel da Federacre está muito claro. A indústria é parte nesse processo e o primeiro setor sempre foi prioridade. Daqui pra frente, é conscientizar a importância da regionalização desses eventos, um progresso de governo”, analisou.

O secretário Assurbanipal Mesquita destacou as movimentações financeiras proporcionadas nas realizações das feiras. O governo vem apoiando atividades de negócios, culturais e de empreendedorismo em todo o estado. “Além de aquecer as economias locais, esses eventos oferecem cursos, oficinas, palestras técnicas, vitrines tecnológicas e espaço empresarial. Têm sido positivos na construção de um diálogo e ambiente de desenvolvimento”, assegurou.

A abertura do rodeio da Brasileia Rural Show está prevista para as 22h de sexta-feira. A cavalgada será no sábado,12, a partir das 8h30.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

Foto: Nilmara Almeida