Gestor de Mâncio Lima recebe Certificado de Prefeito Nota 10

Em premiação realizada em Rio Branco no final de semana, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, recebeu do Conselho de Alimentação do Acre, o Certificado de Prefeito Nota 10 no apoio ao desenvolvimento do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. O prêmio foi entregue pelo presidente da instituição, Valquírio Firmino. O Município está entre os melhores do Acre na prestação de contas dos recursos da merenda escolar.

A premiação parte da Nota técnica n. 09/2015 com os critérios de seleção de entidades executoras a serem monitoradas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE da Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar do Ministério por meio do Centro Colaborador em Alimentos e Nutrição Escolar – Cecane, da UFAC.

“Não dá para pensar em avanços educacionais, em desenvolvimento intelectual de nossas crianças, sem pensar em espaços físicos de qualidade, acolhedor e, claro, na alimentação servida no dia a dia. Assumimos o desafio de ser referência e pioneiros em ofertar os produtos da agricultura familiar na mesa de nossas escolas e, este prêmio é a prova de que estamos no caminho certo. Compramos direto do produtor rural os produtos de cada safra, aquecendo a economia do município e melhorando a qualidade da alimentação ofertada às nossas crianças”, destacou Isaac Lima.

A Nota Técnica levou em consideração os registros de pelo menos três ações de educação alimentar e nutricional, tais como apoio logístico para o transporte dos alimentos do produtor rural, apoio nas ações do CAE e a prestação de contas junto ao Sistema de Prestação de Contas -“Sigpc.

Valorizando os produtos regionais

A atual Gestão Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, vem buscando oferecer em toda sua rede de ensino municipal, alimentação escolar de qualidade, em quantidade suficiente e valorizando os produtos regionais, prova disso, são os investimentos que vêm sendo feito pela administração.

Aos alunos é oferecido um cardápio variado com aquisição de 30% do recurso proveniente da agricultura familiar, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tais como: frutas, verduras, dentre outros produtos agrícolas.

Recentemente, o município cadastrou cerca de 40 produtores para fornecimento de produtos da agricultura familiar na zona urbana, rural terrestre e rural ribeirinha, fortalecendo a política pública do PNAE e economia local.