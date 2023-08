‘Fuzilar a petralhada’: Zanin envia ação contra Bolsonaro à Justiça do Acre

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi entrevistada desta quarta-feira, 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas, do programa Bom dia Ministra, transmitindo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e que contou com a participação de jornalistas das rádios Centro América FM (Cuiabá), Nacional da Amazônia, Diário FM (Macapá), Meio Norte FM (Palmas), Cultura do Pará, Caiari (Porto Velho), Difusora do Amazonas e Difusora Acreana (Rio Branco). Ao responder à pergunta do radialista Júnior César, da Rádio Difusora Acreana, sobre a construção da estrada entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e Pucallpa, no Peru, cortando a Serra do Divisor, Marina disse que o plano de desenvolvimento sustentável iniciado no governo Jorge Viana precisa ser retomado, citando a Cooperacre – Cooperativa Central dos Extrativistas e Agricultores Familiares do...