Em Belém, comitiva do Acre busca cooperação técnica com a ONU

FOTO: JARDY LOPES Construído na década de 1970, sendo, portanto, um dos mais antigos da cidade, o edifício “Luiz Pedro”, na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Epaminondas Jácome, deverá ser interditado no prazo de 60 dias, conforme determinação do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) na edição do Diário Eletrônico de terça-feira, 8. Segundo o órgão controlador, durante a instrução do Inquérito Civil, foi apurado a necessidade de intervenção para reabilitação do uso da edificação, em especial, do último andar, dado o risco de sinistro por ruína estrutural. Além disso, através de Laudo Técnico, elaborado por técnico ministerial habilitado, ficou demonstrado o flagrante perigo à vida e à integridade física dos moradores que residem no Edifício, bem como aos frequentadores das lojas comerciais do piso térreo....