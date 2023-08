Café acreano produzido na Resex Chico Mendes faz sucesso em feira no Pará

Entre os últimos dias 4 a 6 de agosto, em Belém do Pará, aconteceu o movimento Diálogos Amazônicos, que é um conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada visando pautar a formulação de novas estratégias de desenvolvimento sustentável para a região da Amazônia.

Este ano, participaram do evento, representantes de entidades, movimentos sociais, centros de pesquisa e agências governamentais de várias partes do país e de outros sete países que fazem parte da região amazônica.

Um dos destaques da feira internacional vem do Acre, mais precisamente da região rural de Brasileia. O café Raízes da Floresta, plantado e colhido em uma área da Reserva Extrativista Chico Mendes, se destacou.

A produtora rural Keity Espíndola, voltou orgulhosa de seu café produzido em terras acreanas. “Quando eu e meu esposo, decidimos plantar café, não sabíamos de nada, nem como conduzir uma lavoura. Hoje, estamos com três anos e fazendo nossa primeira colheita significativa”, conta.

Keity fala do sucesso que foi o café plantado e colhido em Brasileia. “Temos hoje um café com grãos especiais, cultivado de forma sustentável, recuperando áreas degradadas. Nosso grão é moído de forma manual, torrado no em fogão à lenha com um processo todo artesanal. A participação em Belém superou as expectativas. Nosso café foi vendido para sete países e para outros estados do Brasil e eu vendi tudo, até o grão cru que levei”, conta.

Michelma Lima, é especialista em café no governo do estado, e fala sobre o potencial do Acre para o cultivo do grão. “A história de sucesso do café da Keity é um exemplo de como essa produção é viável no estado. Temos solo e clima propícios, ou seja, todas as condições para transformar o Acre em um produtor de café com muita qualidade”, afirma.