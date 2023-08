Afasta de mim este cálice 

Sobre esta zorra interna em que se encontra o PP, com dois declarados candidatos a prefeito de Rio Branco, a frase não teve muitos comentários, mas retratou o que de fato pensa quem tem o maior cacife do jogo na mesa do partido, o governador Gladson Cameli: “O Bocalom e o Alysson que se resolvam”. Ou seja, ele quer ficar distante dessa disputa que tomou conta do partido, para saber quem será o nome da sigla para a PMRB em 2024. Foi uma frase tipo “afasta de mim esse cálice”. E, no popular: -Se virem, que dessa confusão estou fora. Por tudo o que está acontecendo no PP, com as candidaturas irredutíveis do secretário Alysson Bestene e do prefeito Tião Bocalom, não há uma réstia de luz no fim do túnel para que o assunto se resolva ainda este ano. A não ser que a presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, tenha alguma carta na manga para desatar o nó. Enquanto isso, a briga continua. Não esperem pelo Gladson para apartar.

SURRA DE 5 MIL VOTOS

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, promete uma surra de 5 mil votos no vereador Elves Dany (MDB), se for ele o candidato a prefeito do grupo Gerlen Diniz e Tanízio de Sá.

PROJETO COM SENTIDO

O que faz um agente penitenciário armado e bêbado numa boate? Pertinente, pois, esse projeto de lei do deputado Adailton Cruz (PSB), que proíbe a presença de agentes de segurança fora do serviço armados em festas. Não tem o menor sentido.

SÓ PARA PERGUNTAR

Aconteceu ou não facilitação na chacina acontecida no presídio Amaro Alves? E mais importante: quem facilitou.

TODOS NO MESMO NÍVEL

Não teve ainda um deputado federal do Acre que tenha despertado o interesse da mídia nacional, por um de seus projetos. Estão todos no feijão com arroz. Discursos surrados e paroquiais não despertam interesse das grandes redes de comunicação.

AINDA ESTÃO TRANSTORNADOS

Por alguns textos que são publicados fica claro de que, alguns bolsonaristas ainda estão transtornados por perder a eleição para o Lula. O palanque foi desarmado, o Lula já assumiu, o Bolsonaro está inelegível por crime eleitoral, não dá para acordar do sonho? Ofensas não mudarão o resultado.

CAVALO DE BATALHA

O PT não vai fazer cavalo de batalha para tentar indicar um vice do Marcus Alexandre (MDB). Vão lhe apoiar em qualquer cenário. Reconhecem o atual tamanho do partido.

PODE TIRAR DA CABEÇA

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, pode tirar da cabeça permanecer na chapa do prefeito Zequinha que disputará a reeleição. O espaço está na mira de uma indicação pelo deputado Nicolau Junior (PP).

PARA UM BOM ENTENDEDOR…

Problemas familiares não vão afetar as relações entre o governador Gladson e seu ex-cunhado Nicolau Junior. “Sou fiel ao Gladson em todos os sentidos, já comprovei isso”, disse Nicolau, o que para um bom entendedor a meia palavra basta.

PRINCIPAL INCENTIVADOR

A fonte é boa. O governador Gladson é o principal incentivador da candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo em 2026, quando ela estará como governadora e o Gladson disputando o Senado. Olhando para o cenário faz sentido: lhe abriu espaços generosos para o representar, aparecer na mídia, e quando está em um ato público ela está colada nele. É tudo que ela quer.

FOI SÓ TEATRO?

A deputada Antônia Sales (MDB) está indignada com o DNIT, porque muitos trechos da BR-364 não sofreram recuperação, o que passa a impressão que as promessas da caravana para o Juruá foi só teatro.

O QUE AINDA FAZ NO CARGO?

O que ainda faz no cargo o subsecretário de Esportes, o Carlão Gouveia, se ele não manda em nada? Até nessa viagem de turismo para a China foi escolhido para o passeio à custa dos cofres públicos, um diretor que luta para lhe derrubar. Se tem um setor para o qual o governador Gladson nunca se preocupou foi com o esporte. Não fosse o presidente da Federação, o Toniquim, nem campeonato acreano de futebol teria, o que só acontece graças ao Florestão. Uma pena que isso ocorra.

O QUE JUSTIFICA?

O Acre não mandou um atleta para os jogos mundiais universitários na China. E o que justifica ter mandado um diretor de esportes? Se alguém souber me responder, mande a resposta.

COPIANDO O BINHO

Soltaram uma notícia nos canais oficiais do estado de que o Acre é o lugar mais seguro para se viver. Com tudo o que se presencia todos os dias, é piada, não é? Lembra a frase do ex-governador Binho de que o Acre era o melhor lugar para se morar. E ele terminou o mandato e foi morar em Brasília.

VAGA GARANTIDA

Caso não aconteça nenhum atravanco na Operação Ptolomeu, das duas vagas para o Senado em disputa em 2026, uma é do governador Gladson. Mesmo faltando mais de três anos, não tenho o temor de fazer o comentário.

TESE DO DEIXA PARA FRENTE

O presidente do MDB, Flaviano Melo, diz não ter nenhuma dúvida de que, a médica Jéssica Sales (MDB) disputará a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Mas é a favor que ela só comece a sua movimentação na cidade no início do próximo ano. Sua presença este ano, seria antecipar a eleição.

DOIS CANDIDATOS

Você pergunta para o grupo do Bocalom quem será o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PP, e a resposta é imediata: “Bocalom”. Você pergunta ao grupo do Alysson Bestene, e a resposta, também, é rápida: “o Alysson”. E assim caminha o PP.

PROVEITO POLÍTICO

Esse campeonato dos terceirizados, promovido pelo deputado Fagner Calegário (PODEMOS), embute apenas um foco: lhe projetar ainda mais politicamente nessa categoria.

FORA DA CAMPANHA

Os emedebistas históricos Mauri Sérgio e Pádua Bruzugu não participam da campanha do Marcus Alexandre, no MDB. Vão esperar a ordem do governador Gladson sobre quem apoiarão para a PMRB.

NÃO HÁ PERSEGUIÇÃO

A prefeitura de Porto Walter mandou comunicado ao BLOG esclarecendo que não há perseguição política aos professores em greve, porque defende o diálogo. Sobre a lotação de professores na zona rural são aqueles que estavam na zona urbana, mas fizeram concurso para a zona rural. E a demissão que ocorreu foi de servidores provisórios, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica o registro.

FRASE MARCANTE

“Deus dá o leite, mas não o balde.” Ditado inglês