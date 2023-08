Acreano e rondoniense desaparecem no Balneário Fortaleza do Abunã

Dois jovens desapareceram na região do Balneário de Fortaleza do Abunã, na BR-364, no Estado de Rondônia. Um deles seria morador do bairro de Santa Cecília, em Rio Branco, e deixa dúvidas quanto a um possível afogamento. Edilson Alves de Souza, de 24 anos, tinha ido a uma excursão de amigos no último sábado (5).

O outro jovem é Mário Júnior, do Distrito de Vista Alegre do Abunã, que desapareceu no domingo (6) após entregar seus pertences a um amigo afirmando que iria mergulhar no rio. Esse fato ocorreu do lado boliviano do balneário.

O caso de Edilson preocupa, já deixa que o rapaz se recuperava de uma fatura no pé esquerdo e não teria condição de se deslocar para a praia, a não ser se alguém o levasse. Ele estava ao lado do ônibus quando os amigos saíram para tomar banho, afirmando que iriam procurar algum bar para jogar sinuca.

Já por volta de 19h de domingo, não estava no local marcado e não foi encontrado, mesmo sendo procurado. Muitos acreditam que esteja em companhia de alguma mulher na cidade.

No caso de Mário Júnior, morador do Distrito de Vista Alegre do Abunã, a hipótese de um afogamento não pode ser descartada. Ele estava do outro lado do Rio Abunã, que fica na Bolívia, quando disse para um amigo que iria dar um mergulho, tendo inclusive lhe entregado seus pertences para evitar que alguém furtasse. Ocorre que o amigo afirma que ele foi em direção oposta ao rio. Ainda não existem informações sobre alguém vítima de afogamento, o que dá esperança a seus familiares, que acreditam não ter ocorrido o pior. Até essa terça-feira, 8, ele não havia sido encontrado. Qualquer informação a respeito do paradeiro de Mário Júnior deverá ser dada através do celular (69) 98409652 (9º BPM).