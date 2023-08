Ufac vota parecer sobre blocos que homenageiam colaboradores da ditadura militar

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) vota nesta terça-feira (8), a partir das 14h30, em sessão pública, o parecer sobre o relatório da comissão presidida pelo professor Francisco Bento da Silva, que trata da recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para que os prédios do campus cujos nomes homenageiam a quem contribuiu com a ditadura civil-militar (1964 – 1985) no Brasil tenham as denominações canceladas.

O pedido do MPF se baseia em lei federal que recomenda “promover a alteração da denominação de logradouros, vias de transporte, edifícios e instituições públicas de qualquer natureza, sejam federais, estaduais ou municipais, que se refiram a agentes públicos ou a particulares que notoriamente tenham do comprometimento com a prática de graves violações.”

São 20 os nomes de colaboradores da ditadura cujas homenagens feitas pela Ufac o MPF quer cancelar:

Áulio Gélio Alves de Souza (o único vivo), Geraldo Gurgel de Mesquita, Jorge Kalume, Francisco Wanderley Dantas, João de Mendonça Furtado, Omar Sabino de Paula, Rubem Carlos Ludwig, Joaquim Pessoa Igreja Lopes e Zaqueu Machado de Almeida, José Guiomard dos Santos, Edmundo Pinto de Almeida Neto, Joaquim Falcão de Macedo, Mário David Andreazza, Jarbas Passarinho, Euclydes de Oliveira Figueiredo, Sérgio Mário Pasquali, Edilberto Parigot de Souza Filho, Augusto Cézar Sá da Rocha Maia, Félix Bestene Neto e Esther de Figueiredo Ferraz.

O relatório da comissão diz que “Às vésperas de se completar sessenta anos daquele 1º de abril de 1964, quando militares depuseram o presidente eleito João Goulart e iniciaram os 21 anos de ditadura militar no Brasil, as marcas e consequências desse período ainda estão presentes em vários aspectos da vida brasileira. Uma dessas marcas é a manutenção de nomeações de bairros, ruas, prédios, salas, com nomes de sujeitos ligados de diversas formas ao período ditatorial”.

A sessão pública poderá ser acompanhada por qualquer cidadão interessado no tema: https://meet.google.com/vnt-jtwj-qxu.