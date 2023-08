Sine do Acre tem quase 50 vagas de emprego nesta terça-feira em Rio Branco

A convite do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, o deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Altair Silva, cumpre agenda no estado. Nesta segunda-feira, 7, o parlamentar se reuniu com o governador Gladson Cameli, no Palácio Rio Branco, na capital. Silva destacou que Santa Catarina é um dos maiores produtores de alimentos do país, principalmente de aves e suínos, e mostrou-se entusiasmado com o potencial agrícola acreano. “Meu estado possui um clima instável e um relevo com muitos morros, mas mesmo assim, conseguimos produzir bastante. O Acre tem muitas terras planas e estações climáticas bem definidas. Vejo um futuro bastante promissor e de muito desenvolvimento nos próximos anos”, afirmou. O agronegócio tem sido um dos pilares da gestão de...