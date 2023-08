Deputado Clodoaldo Rodrigues quer debater política contra o câncer no Acre

O deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) disse nesta terça-feira (8), na tribuna da Assembleia Legislativa, que é preciso descentralizar as ações do governo para as regiões mais distantes. Uma ação já reivindicada é a implantação do Hospital do Câncer em Cruzeiro do Sul e o Cecon, para exames especializados.

Ele falou do projeto de lei que institui a política estadual para controle do câncer no Acre. “Sabemos que não é fácil”, disse, anunciando uma audiência pública em Cruzeiro do Sul sobre o tema.