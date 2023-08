Assis Brasil lidera ranking de sustentabilidade no Acre

Assis Brasil é a cidade mais sustentável do Acre, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, plataforma do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Com nota 44,72 (esta pontuação mede o progresso total da cidade para a realização de todos os 17 ODS. Uma pontuação 100 indica a realização ótima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), Assis Brasil vem se destacando, em 2023, pela erradicação da pobreza e redução das desigualdades com instituições confiáveis — e lidera o ranking do IDS estadual.

No Acre, além de Assis Brasil, as melhores colocadas são Rio Branco e Mâncio Lima, e as três piores são Feijó, Acrelândia e Sena Madureira.

Pelo indicador, as cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODS. A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O (IDSC-BR) Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do Programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova.

No Acre, apenas Rio Branco é signatária do Programa Cidades Sustentáveis.