Arlenilson critica Coronel Ulysses e rechaça politicagem no sistema penal

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, almoçou nesta terça-feira, 8, com o ex-governador e ex-senador Nabor Junior, 92 anos. O encontro ocorreu no Restaurante Dom Francisco, um dos mais refinados de Brasília, localizado as margens do Lago Paranoá. Considerado um dos principais baluartes do MDB, Nabor aproveitou o encontro para felicitar Marcus. "Bem-vindo a família", disse o décano emedebista, que ainda presenteou o ex-prefeito com um broche do partido, que prontamente Alexandre passou a usar. Na tarde de hoje, Marcus deve ser recebido pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e se filiar a sigla. O ato deve se prestigiado do MDB acreano e nacional.