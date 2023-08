Após filiação de Marcus, irmãos Rocha anunciam desfiliação do MDB: “por coerência”

Em encontro realizado nesta terça-feira, 8, em Brasília, aconteceu oficialmente o ato de filiação do ex-prefeito de Rio Branco, engenheiro civil Marcus Alexandre, ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A partir de agora, ele é o pré-candidato oficial do partido a disputar as eleições para a prefeitura de Rio Branco em 2024. A filiação foi assinada e abonada pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e contou com as presenças de lideranças da sigla no Acre, ex-deputado federal Flaviano Melo, que é presidente da Executiva Regional do partido, Vagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, e do deputado estadual Tanizio Sá. Também participaram do ato Francimar Almeida , Adalberto Ferreira, Chagas Romao, Ney Melo, Elves Danes Ney Ferreira e Lora Rocha, filha do ex-governador e ex-senador Nabor Junior,...