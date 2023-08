André Vale solicita uma sala destinada a história do Colégio Meta no Museu dos Povos

O deputado estadual André Vale (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (8) para solicitar à Fundação Elias Mansour (FEM) que seja construída uma sala destinada a mostrar a história da instituição, uma espécie de memorial no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

Para o parlamentar, o Meta tem uma colaboração com a sociedade e precisa ser valorizado. “Como nós sabemos, no último domingo, 6, foi inaugurado o museu dos povos do Acre. Ali funcionou o Colégio Meta, no qual eu particularmente estudei minha vida toda. O Colégio Meta tem um legado, ele tem uma contribuição para o desenvolvimento cultural do nosso estado. Então solicitei ao secretário da fundação Elias Mansur para a gente deixar reservado uma sala para contar a história do Colégio Meta”, declarou.

Vale revelou que na sala poderia estar a história de grandes autoridades de Estado que o Meta ajudou a formar a sociedade. “Homenageando os alunos pródigo, nós tivemos o Alysson Maia Fontenele que é o juiz federal, doutor Vinícius que é o promotor do Ministério Público, filho da desembargadora Eva Evangelista, nós temos o doutor Marcelo Carvalho que é juiz de direito, nós temos o irmão dele o Ricardo que é promotor de direito e outras autoridades que vieram do Colégio Meta, que tiveram a sua aprendizagem, tiveram a sua cultura no colégio”, explicou.