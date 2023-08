Acre participa de oficinas de fomento a baixas emissões de carbono em Belém

O presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC), Leonardo Carvalho, participou da terceira oficina do Grupo de Trabalho sobre Mensuração, Relatoria e Verificação (GT-MRV) em REDD+ Jurisdicional do projeto “Destravando e alavancando o desenvolvimento de baixas emissões – Janela B”, realizada em Belém (PA).

Leonardo Carvalho explicou que o encontro foi uma oportunidade de interação com os outros membros do GT e de troca de conhecimentos sobre os diferentes aspectos técnicos de MRV. O objetivo é qualificar e habilitar o Estado aos processos de preparação de documentos para o padrão ART/TREES, com possíveis negociações para acessar fundos climáticos e vendas de crédito de carbono.

Acompanhado da comitiva do Estado, que também participou do Diálogos Amazônicos, evento prévio à Cúpula da Amazônia, o presidente destaca que “a participação de gestores nessas agendas representa o esforço do governador Gladson Cameli para que o Acre possa estar presente nas discussões nacionais e internacionais sobre meio ambiente e mudanças climáticas”.

As reuniões, realizadas no domingo e segunda-feira, 6 e 7, foram organizadas pelo secretariado executivo da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCFTF) no Brasil, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), das secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) de Tocantins, como líder do GT, e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará, e conta com a parceria do Earth Institute Innovation (EII), na execução do projeto no Acre.

Participaram também das oficinas o presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), Ernandes Negreiros; a diretora de projetos da Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), Rosângela Benjamim; e o chefe de regulação do IMC, Leonardo Ferreira.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.