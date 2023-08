Sine do Acre tem mais de 40 vagas de emprego nesta segunda-feira em Rio Branco

É possível que no futuro o café tenha mais peso no PIB do Acre que a soja, apesar do impressionante crescimento desta no Vale do Acre. O café avança de modo muito interessante tanto no Vale do Acre quanto no Vale do Juruá, onde hoje já possui base genética de plantas bem significativa, segundo o Campus Floresta, da Ufac. São mais de 20 clones, sendo dez desenvolvidos e testados pela Embrapa. Com estes, chegou-se à quarta colheita em 2023 e a média de produção é de 85 sacas por hectare, em cultivo sequeiro. Em lavouras irrigadas, a produtividade pode superar 100 sacas por hectare. E é importante que isso ocorra, uma vez que o café é uma cultura permanente que possui importante capilaridade econômica, servindo às comunidades menores, às ricas...