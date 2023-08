Salário do prefeito Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, é maior que o de Bocalom

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Alexandre Nascimento, emitiu uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira, 7, sobre o caso do policial penal envolvido no episódio da noite deste domingo, 6, no Parque de Exposições Wildy Viana. Segundo o órgão, o policial penal não estava em serviço durante a ocorrência. “O instituto destaca que não compactua com qualquer atitude desta natureza, primando sempre pela ordem e pelo compromisso com a segurança da sociedade acreana”, garantiu Nascimento. De acordo com o Iapen, todas as informações já estão sendo apuradas pelos órgãos competentes, com a devida colaboração deste instituto. No âmbito do Iapen, um procedimento administrativo também já foi aberto para investigar a conduta do servidor.