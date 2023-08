Infelizmente, os números da violência contra a mulher no Acre são estarrecedores. Dados da Polícia Civil revelam que no 1º semestre deste ano, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) instaurou 927 inquéritos, solicitou mais de 800 medidas protetivas e prendeu em flagrante 87 agressores. Além disso, o Acre figura todos os anos como um dos campeões de feminicídio no país. Para tentar diminuir os índices absurdos, o mês de agosto foi instituído como o mês de uma campanha nacional de alerta contra a violência contra a mulher. No Acre, o “Agosto Lilás” começa com o Seminário A Prevenção e Combate à Violência Contra Todas as Mulheres, que acontece nesta terça-feira, 8, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre, a partir das 9 horas. Além do seminário,...