Ninguém acerta seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 75 milhões

Wesley Santos da Silva, de 20 anos, e sua namorada identificada como Rita, foram feridos a tiros após saírem de um bar na madrugada desta segunda-feira, 7, dentro do Parque de Exposição Wildy Viana (Expoacre) no Segundo Distrito de Rio Branco. O autor do crime, o Policial Penal, ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, de 38 anos, foi preso. Segundo informações da Polícia, Raimundo Nonato estava no bar embrigado, assediando as mulheres que frequentavam o ambiente, quando passou a mão em Rita, que revidou com uma agressão, ocasionando uma confusão no local. Vários homens, inclusive o namorado e os seguranças do bar, se irritaram com o Policial Penal que foi jogado para fora do ambiente. Irritado, Raimundo ameaçou Wesley e Rita e disse que...