Após série de altas ao longo de 2023, a inadimplência no Brasil teve a primeira queda no ano ao atingir 71,45 milhões de negativados, segundo os dados do mês de junho do Mapa de Inadimplência da Serasa. No Acre, o índice atinge um percentual acima da média brasileira, com 44,57% da população endividada, um número que resulta em 278 mil pessoas. No total, são 1.291.257 dívidas no Estado, que somam mais de R$ 1,2 bilhão. O ticket médio de dívidas por inadimplente é de R$ 4.388,57. Entre os acreanos, dívidas somam mais de R$ 1,2 bilhão. No plano nacional, em relação a maio, a redução foi de 450 mil pessoas inadimplentes no país sobre os 71,9 milhões de endividados no período (-0,63%), interrompendo assim uma sequência de aumento da inadimplência...