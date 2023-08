Duarte destina R$ 800 mil de emenda para pavimentação de ruas no Bujari

O Tribunal de Justiça do Acre realizará 500 casamentos na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, que será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro. As inscrições para quem quer casar, já estão abertas no Centro Cultural, em frente à antiga prefeitura de Cruzeiro do Sul, das 8 às 15 horas. O casamento está marcado para o dia 1° de setembro na área de shows da Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. Veja a relação de documentos necessários para o casamento: Noivos solteiros Certidão de Nascimento original (legível e sem rasuras), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia). Noivos Divorciados Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível e sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha...