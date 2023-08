Deracre asfalta área da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul

Um levantamento feito pelo site Estadão, mostra que o prefeito da capital do Acre, Rio Branco, Tião Bocalom, PP, que ganha R$ 17 mil, tem o menor salário entre os chefes do Executivo municipal do Brasil. Já o salário do prefeito de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, Zequinha Lima, é de R$ 30.949,47. O do vice-prefeito, Henrique Afonso, é de 29.450,28. Topázio Neto, do PSD, prefeito de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, cidade com mais de meio milhão de habitantes, tem a maior remuneração do país, com vencimento de R$ 35.823,60. No Brasil, a remuneração média de um prefeito de Capital é de R$ 26,6 mil, o que representa mais de 20 vezes o valor atual do salário mínimo. Além disso, oito dos 26...