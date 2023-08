Deputados do Acre vão cobrar ministério solução para crise aérea no Acre

Um caminhão modelo M.Benz/L, de cor vermelha, placa MZN-8445, tombou na manhã desta segunda-feira, 7, na rotatória da Via Verde, em frete ao Shopping, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco e deixou a rodovia parcialmente interditada. O motorista que trafegava no sentido centro-bairro, carregava entulhos e seguia provavelmente com destino ao lixão na Rodovia AC-90, na entrada da Transacreana, quando ao fazer a rotatória em frente ao shopping Via Verde, foi desviar de uma colisão com um caminhão baú e tombou. O motorista do outro caminhão não parou no local. No acidente ninguém saiu ferido, houve apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou a área para os trabalhos de perícia e limpeza da rodovia. Os entulhos foram removidos com ajuda de uma máquina e...