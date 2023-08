Delegacia Especializada abriu quase mil inquéritos de violência contra a mulher no 1º semestre

Infelizmente, os números da violência contra a mulher no Acre são estarrecedores. Dados da Polícia Civil revelam que no 1º semestre deste ano, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) instaurou 927 inquéritos, solicitou mais de 800 medidas protetivas e prendeu em flagrante 87 agressores.

Além disso, o Acre figura todos os anos como um dos campeões de feminicídio no país. Para tentar diminuir os índices absurdos, o mês de agosto foi instituído como o mês de uma campanha nacional de alerta contra a violência contra a mulher. No Acre, o “Agosto Lilás” começa com o Seminário A Prevenção e Combate à Violência Contra Todas as Mulheres, que acontece nesta terça-feira, 8, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre, a partir das 9 horas.

Além do seminário, a Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Rede de Proteção da Mulher promoverá diversas ações com o intuito de conscientizar e informar, não só as mulheres, mas todos os segmentos da sociedade.

“O Agosto Lilás é uma importante ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, visando dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e como auxiliar as mulheres que sofrem essas violências, esclarecendo sobre as diversas formas de violência doméstica, os direitos das mulheres e a necessidade da equidade de gênero. O objetivo é capacitar a rede de atendimento, como também conscientizar a sociedade de modo geral quanto à prevenção e combate às violências contra a mulher”, conta Rila Freze, diretora de Direitos Humanos de Rio Branco.

Para denunciar qualquer ato de violência contra as mulheres, basta ligar para 181.