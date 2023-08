Multidão lota arena para acompanhar final do rodeio no encerramento da Expoacre

Na última noite da Expoacre 2023, o ac24horas voltou a receber o secretário de governo e coordenador da feira, Alysson Bestene. No estúdio com Marcos Venícios e Jocely Abreu, ele disse que o evento deste ano representa uma “virada de chave”, no sentido de transformar o evento em uma feira de negócios, efetivamente. “Antes era só vitrine”, ele disse. De acordo com Alysson, mesmo considerando que muitos números ainda não foram fechados, a Expoacre deste ano já deve ter superado os R$ 200 milhões registrados no ano passado. Além disso, o coordenador também considerou o fato de expositores de fora terem se encantado com o Acre, demonstrando interesse em estabelecer um espaço para gerar emprego aqui. “Nós tivemos aqui os expositores que trouxeram as colheitadeiras, aqui no setor do agro,...