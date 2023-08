Exporta Mais Brasil: Apex foca na Amazônia e Nordeste para impulsionar produtos florestais

O Brasil voltou ao centro das atenções na agenda internacional e tem oportunidade não apenas de liderar as discussões em torno de um novo modelo de desenvolvimento, baseado na exploração sustentável da floresta, com respeito à fauna e à flora, como pode ganhar mais espaço no mercado internacional de produtos florestais. A avaliação é do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana.

Ele anunciou que a região amazônica e o Nordeste brasileiro estão entre as prioridades da ApexBrasil para ampliar a exportação de produtos das duas regiões e atrair investimentos. “Estamos lançando o programa Exporta Mais Brasil, com um foco estabelecido também para a Amazônia e Nordeste”, disse Viana, em entrevista coletiva no Diálogos Amazônicos, no sábado, 6.

A ApexBrasil organizou, no segundo dia dos Diálogos Amazônicos, em Belém (PA), do seminário “Promoção internacional da biosocioeconomia da região amazônica: oportunidades e cooperação”. O evento contou com a participação do governador do Pará, Hélder Barbalho, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do secretário de Economia Verde, Rodrigo Rollemberg, além de outras autoridades federais.

O evento tratou de discutir modelos e estratégias para a exploração da bioeconomia como eixo central de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os debates giraram em torno de modelos de preservação da floresta, geração de empregos e garantia de qualidade de vida para as 30 milhões de pessoas que vivem na região.

“Vivemos numa faixa verde do planeta, rica e cheia de produtos extraordinários. Temos muito potencial e precisamos usar a região amazônica como um ativo para recolocar o país em outro patamar”, disse Viana. “Temos que trabalhar fortemente com produtos compatíveis com a floresta. Não faz sentido o lugar mais rico do mundo exportar tão pouco; as regiões com maior potencial de crescimento nas exportações são o Norte e Nordeste. A ApexBrasil vai trabalhar com este foco”, anunciou.

Viana elogiou a liderança do governo do Pará para os novos tempos que o Brasil vive no cenário internacional. O principal modelo que vem sendo adotado no Pará para garantir que haja atratividade para os produtos oriundos da floresta é o investimento em rastreabilidade. O programa é modelo e vai inaugurar uma nova fase para os produtos do Brasil no mercado europeu.

“A rastreabilidade é uma exigência do mercado internacional. Nós temos vocações que estão atreladas ao uso da terra, e existe uma tendência internacional de se conhecer toda a cadeia de produção de um item produzido. O foco na rastreabilidade é um instrumento para tornar o produto mais competitivo. O governo do Estado é o primeiro do Brasil a ter uma plataforma pública, chamada Selo Verde, que oferta para a indústria da carne e pecuária, para que sejam certificadas”, destacou Barbalho.

Há também condições de ampliar a participação do Brasil no mercado internacional de produtos compatíveis com a floresta — com itens como pimenta-do-reino, castanhas, café, cacau, artesanato e dendê, dentre muitos outros. Atualmente, o fluxo comercial neste segmento do mercado movimenta em todo o mundo US$ 150 bilhões por ano. Mas a participação do Brasil em 2022 foi de apenas R$ 300 milhões. Isso representa 2%.

“Estamos trabalhando juntos para ter política de crédito e ação para multiplicar exponencialmente essa participação”, destaca Viana. Segundo Jorge Viana, dos US$ 28 bilhões em exportações da Amazônia em 2022, US$ 21 bilhões foram do Pará, por conta de minérios e derivados. “Podemos diversificar, agregar outros componentes na pauta de exportações, porque ainda há muito o que fazer e mostrar o papel dos produtores da região”, sugeriu.

Viana afirmou que o Pará abre um leque de oportunidades com o protagonismo no debate ambiental e que a Apex-Brasil vai apoiar para que haja uma grande transformação na agenda econômica das regiões Norte e Nordeste, possibilitando que empresas locais ganhem mercado internacional.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que também participou do debate sobre os novos rumos da sociobioeconomia apontou o turismo como ativo importante do país. “O turismo é uma possibilidade, uma solução possível nesse projeto de bioeconomia. Uma das poucas e melhores possibilidades de compatibilizar desenvolvimento com conservação. A gente pode conservar floresta, memória e história, dos povos e da floresta, ao mesmo tempo que isso representa geração de emprego e renda”, aponta.

“Não é possível olhar para essa região e pensar que a preservação da floresta é incompatível com a preservação da memória, da cultura e da tradição de todos os povos que fizeram com que a floresta pudesse chegar até agora, minimamente protegida”, disse Marcelo Freixo.

Secretário de Economia Verde do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg, revelou que a pasta está trabalhando no lançamento do “Selo Amazônia”. A ideia é informar ao mundo que produtos como a castanha, o guaraná e o cacau amazônicos, ao serem adquiridos pelos consumidores, certificam um processo produtivo que garante qualidade de vida às populações da floresta, ajudando a preservá-la.

Nesta semana, Belém sedia, entre 8 e 9 de agosto, a reunião de Cúpula da Amazônia, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros chefes de Estado de países que integram da região amazônica. A capital do Pará vai sediar em 2025 a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro.