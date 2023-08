Concrenorte é responsável por obras na Expoacre e ExpoJuruá, diz empresário

O estande da secretaria de Educação do Acre, dentro do Galpão Institucional da Expoacre, mostra programas da SEE, como o Pré Enem Legal e laboratórios de ciências da natureza e de robótica. Rarismar Bezerra mostrou para a jornalista do Ac24horas, Thais Farias, do ac24horas e Ecos da Notícia, o laboratório de ciências da natureza, que estão sendo entregues em todas as escolas do Estado. "O laboratório dinamiza as aulas de ciências, química e física. Temos jogos e experimentos de física e microscópio", pontua. Os visitantes também podem ver os laboratórios de robótica, onde é possível ter experiências com relação à automação. O Programa Pré Enem Legal também é representado no local, com possibilidade de inscrição de alunos egressos.