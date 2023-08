Blogueira que expôs adolescente grávida e também o pai da criança são investigados

Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil está investigando a blogueira Narjara Lima, que expôs uma adolescente grávida de 14 anos, dentro da Maternidade da cidade, não disse a menina que divulgaria o material e ofereceu um presente a ela depois da grande repercussão do caso. Narjara atua como técnica de enfermagem na unidade hospitalar.

O homem que engravidou a menina aos 13 anos, um barqueiro, de 68 anos, também é investigado por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil começou a investigar o caso a partir de uma denúncia anônima, de que uma profissional de saúde, a blogueira, Narjara Lima, teria exibido nas redes sociais, um vídeo da menor, enquanto ela estava na Maternidade, para ter o filho. No vídeo, a blogueira faz perguntas que a menina responde com evidente desconforto e até vergonha. Ela mesma diz para a menina “tu é um bebê”. O vídeo viralizou na plataforma TikTok, com mais de 4 milhões de visualizações.

O caso tem à frente o delegado Renan Santana, responsável pela Delegacia da Mulher e de Proteção da Criança e Adolescente. Ele cita a prática como crime, de acordo com o Art. 232 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que prevê pena de detenção de seis meses a dois anos para quem submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame, ou constrangimento.

Blogueira não avisou que divulgaria e ofereceu presente a menina

Narjara já foi interrogada pelas autoridades policiais e alegou que a prática de divulgar pacientes é comum na Maternidade onde trabalha e que apenas registrou o momento por considerá-lo uma “ocasião feliz de sua rotina”. A mulher também afirmou que obteve o consentimento da adolescente para gravar os vídeos, mas não solicitou autorização para publicá-los.

Em depoimento, a adolescente afirmou ao delegado que a profissional de saúde pediu autorização para gravar, mas não mencionou a intenção de divulgar nas redes sociais. “Ela ficou extremamente assustada com a viralização do conteúdo, já que o caso envolvia uma situação delicada e traumática”, citou a autoridade policial.

Segundo a Polícia Civil, após a repercussão negativa dos vídeos, a técnica de enfermagem procurou novamente a adolescente e prometeu-lhe um presente, o que levanta suspeitas sobre um possível consentimento forçado. A PC está investigando essa nova abordagem da profissional de saúde.

Ainda segundo a PC, o caso se tornou ainda mais preocupante ao ser identificado que a adolescente fez o pré-natal aos 13 anos, e as autoridades não foram comunicadas sobre essa situação, o que levanta a suspeita de que houve omissão por parte dos profissionais envolvidos.

“O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), no artigo 232, prevê pena de detenção de seis meses a dois anos para aqueles que submeterem crianças ou adolescentes a vexame, ou constrangimento. Agora, as autoridades estão empenhadas em investigar o caso e garantir a proteção da adolescente vítima, bem como apurar eventuais responsabilidades dos envolvidos na exposição vexatória e omissão de informações às autoridades competentes”, cita a Polícia Civil.

A Secretaria de Saúde do Acre – Sesacre, emitiu Nota esclarecendo que a Maternidade de Cruzeiro do Sul trata os pacientes com ética e respeito. A representante da Sesacre em Cruzeiro do Sul, Diane Carvalho, disse que um Procedimento Administrativo foi iniciado com relação à técnica de enfermagem e que a gestão vai acatar as determinações da justiça sobre o caso.