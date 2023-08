Marketeiro acreano participa de Imersão sobre marketing Politico em Brasília

O talento, o bom bumor, a notícia em movimento, as sacadas rápidas e a interação com os entrevistados já conhecidas do público do vídeomaker do Ac24horas, Kennedy Santos, também podem ser vistos na transmissão ao vivo da Expoacre 2023. Ele mostrou a abertura do evento, trabalhadores que dormem no Parque de Exposições para economizar nos custos, o casamento coletivo de 251 casais e muito mais da Feira, da forma engraçada de sempre. "Eu nunca fico onde fica o restante da imprensa. Eu fico pelos lados olhando as pessoas em busca das histórias. Como hoje na hora do casamento eu vi uma senhora aflita junto do filho dela e era a noiva que tinha sumido com aliança e tudo. Depois ela voltou e eles casaram", contou ele aos apresentadores Jocely Abreu...