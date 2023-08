Expoacre tem campeonatos de xadrez e de jogos para deficientes visuais

O secretário de turismo do governo do Acre, Marcelo Messias, foi o entrevistado do ac24horas e Ecos da Notícia neste sábado, 5, e revelou que a gestão vem trabalhando para modernizar a estrutura do turismo no Acre. O gestor revelou que teria agropecuária ainda traz vários espaços do turismo como a oca indígena. "O Etnoturismo está muito em alta, a nossa ideia foi trazer o que de fato ocorre dentro da tribo. Lá você tem a experiência de uma música, canto, dança e cultura deles e com um óculos 3D a gente consegue vivenciar o que ocorre em festivais. Messias disse ainda que dentro do galpão existem mais de 70 expositores. "São segmentos de comida e economia solidária que tem uma ampla influência dentro dela. Dentro do espaço também temos...