Vai fazer o concurso público da PM? Saiba se sua inscrição foi efetivada

Começam na próxima segunda-feira,7, as inscrições para o casamento coletivo que será realizado na Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul. Os interessados deverão se inscrever no Centro Cultural das 8 às 15 horas e o casamento está marcado para o dia 1° de setembro na área de shows da Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. Para a inscrição os noivos deverão levar os documentos pessoais. Se já tiverem sido casados, devem apresentar documentos que comprovem o divórcio. Os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou ter documento de autorização dos responsáveis. O casamento coletivo é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado. A Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, será realizada de 30 de agosto a...