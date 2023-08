Prefeitura de Rio Branco divulga resultado preliminar de concurso público

O tempo quente, com sol e poucas nuvens, mas com chances de chuvas rápidas, vai predominar no Acre nesta sexta-feira, 04. Os termômetros marcam a máxima de 37°c na maioria dos municípios. Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, as probabilidades de chuvas são poucas e terão baixa umidade do ar. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, caso ocorram, serão acompanhadas de raios e ventanias. Veja as temperaturas em todo o Estado: – Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC; – Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC; – Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas...