Motorista de aplicativo reage a assalto, mata um e deixa outro ferido na Cidade do Povo

O assaltante Rodrigo Elias da Silva, de 20 anos, foi morto e seu comparsa identificado como Gabriel Silva Uchôa, de 24 anos, foi ferido com um tiro, após tentarem roubar um motorista de aplicativo madrugada desta sexta-feira, 4, na rua Lourival Marques, nas proximidades da Escola de Gastronomia, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Elias, Gabriel e outros comparsas não identificados, pediram uma corrida com um motorista de aplicativo com destino ao conjunto Habitacional Cidade do Povo, quando o trabalhador chegou na rua Lourival Marques, os criminosos anunciaram o assalto. O motorista de aplicativo, que não foi identificado, estava em posse de uma arma de fogo e reagiu efetuando vários tiros contra os bandidos. O assaltante Rodrigo foi atingido com um tiro nas costas, mesmo ferido ainda conseguiu correr alguns metros e caiu. Já Gabriel foi ferido na lateral do abdômen, conseguiu correr e pedir auxílio na casa de populares. Os demais assaltantes saíram ileso durante a ação do motorista de aplicativo e conseguiram fugir. O trabalhador entrou no seu carro e se evadiu do local do crime.

A ambulância do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Gabriel e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2.º Batalhão estiveram no local do crime e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística.

O corpo de Rodrigo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).