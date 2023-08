Gladson confirma retirada de “pneuzinhos” em cirurgia e revela que está beijando “um bocadinho”

A jovem Patrícia do Nascimento, de 19 anos, foi atropelada na noite desta quinta-feira, 3, ao tentar atravessar a BR-364, nas proximidades da Corrente, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações de Populares que presenciaram ao acidente, Patrícia estava companhia de uma amiga, quando ao tentar atravessar a rodovia na faixa de pedestre foi atropelada por um motociclista que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco, numa moto modelo Factor 150 cilindradas, de cor preta e placa QLW-4969. Com o impacto, Patrícia foi arremessada, bateu a cabeça contra o asfalto e desmaiou. O motociclista permaneceu no local. A ambulância básica e do suporte avançado do SAMU foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminhara a jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Patrícia sofreu...