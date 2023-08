Casamento coletivo reúne mais de 250 casais na Expoacre

FOTO: JARDY LOPES Entrevistado pelos jornalistas Marcos Venícius e Jocely Abreu na transmissão desta sexta-feira, 4, do ac24horas na sétima noite da Expoacre, o prefeito da capital acreana, Tião Bocalom, garantiu que não faltará dinheiro para mexer nas ruas de Rio branco “deste ano para o ano que vem”. De acordo com Bocalom, as obras do programa Recupera Rio Branco, que beneficia todas as ruas que foram atingidas pela cheia do Rio Acre, com recursos da ordem de R$ 30 milhões, serão seguidas pelo programa Asfalta Rio Branco, para o qual diz ter R$ 50 milhões. “Nós temos dez empresas trabalhando. Temos Emurb e mais nove. Nós vamos terminar esse trabalho e entrar no outro, só que vamos tocar direto agora, no ano que vem temos muitas ruas para fazer,...