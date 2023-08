Prefeita Fernanda Hassem participa do Fórum das Cidades Amazônicas

Em Belém do Pará, a prefeita Fernanda Hassem Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), e o Presidente da Instituição no Acre, prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, estiveram reunidos com prefeitos, prefeitas e outras autoridades de cidades da Amazônia Legal no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) nesta quinta-feira, 3, no Fórum das Cidades Amazônicas.

Os gestores discutiram a dimensão urbana e rural da Amazônia e traçam estratégias para a criação de políticas públicas conjuntas, de acordo com a realidade de cada região, além de aproximar as cidades e criar uma organização de caráter permanente de articulação das cidades da região.

Em Brasileia têm Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e concentra ainda a boa parte da extensão territorial da Reserva Estrativista Chico Mendes (Resex), no Acre.

Onde é preciso preservar o meio ambiente e alinhar as necessidades dos povos da floresta e das políticas públicas que precisam ser implantadas nessas áreas.

Mais de 15 instituições estão envolvidas na organização do evento, incluindo a Prefeitura Municipal de Belém do Pará, Governo do Pará, Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Governo Federal e o Fórum das Cidades Amazônica conta ainda com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),

Ao todo, oito países da América Latina (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), participam do evento que segue até esta sexta-feira, 4, segundo a organização do evento.

A cidade de Belém, no Pará, já se prepara também para o evento mundial do clima em 2025, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climática, também chamada de COP30.

Para a prefeita Fernanda Hassem é importante participar dos debates e discutir e apresentar soluções para os desafios das cidades amazônicas.

“Importante nós prefeitos estarmos participando dessas discussões porque na próxima semana também será a vez dos governadores estarem presentes aqui em Belém do Pará, mas é dentro do município que as pessoas moram. Em Brasileia, por exemplo, temos a Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex) que corta vários municípios do nosso estado mais a maior centralidade de extensão territorial está em Brasileia e temos também assentamentos do INCRA. Mas temos muito o que fazer na preservação da nossa floresta. E é preciso alinhar as necessidades populares e a necessidade do que o mundo nos cobra hoje com as políticas públicas adequadas. Estou muito otimista nesse debate e discussões nesse fórum das cidades amazônicas aqui em Belém, no Pará, em preparação para (COP-30). Aqui colocamos as principais demandas da população que é o reflorestamento mais alinhado com a qualidade de vida das pessoas que moram na floresta. Esse é o nosso compromisso e da nossa gestão da Prefeitura de Brasileia”, destacou.