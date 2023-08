PF avança contra suspeito de ser o maior devastador da Amazônia

O Supremo Tribunal Federal (STF) destruiu completamente a alegação de “defesa da honra” nos crimes de femicídios. O argumento era usado em tribunais de júri para justificar assassinatos hediondos praticados contra as mulheres. Traduzindo para o popular: Nenhum corno (nem corna) poderá maltratar ou tirar a vida do cônjuge (“conje” para o ex-juiz Sérgio Moro), alegando que a honra deva ser lavada com sangue. E aquela conversa mole de que, “eu não bati nela, mas no atrevimento dela doutor delegado”, também acabou. A pena é de 12 a 30 anos de cadeia braba para qualquer criminoso. A moral, os costumes e as leis mudam com o tempo. No passado, os homens traíam as mulheres e ficava tudo em casa para manter as aparências e a imagem da família feliz. Acontece...