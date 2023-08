Os Cobras Dance e outros artistas regionais cantam nesta quinta-feira na Expoacre

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo concluiu a construção de uma escola com capacidade para atender até 400 alunos da comunidade Estirão da Foz do Tejo. A unidade de ensino foi erguida com investimento de R$ 970 mil, de recursos próprios da prefeitura. Segundo o secretário de Educação de Marechal Thaumaturgo, Eclinio Furtado, a escola Antônio Pedro Rodrigues atenderá alunos da educação infantil e do ensino fundamental, do 1° ao 9 ° ano. " Com essa escola vamos estar unificando as escolas polos, que é processo de reestruturação da rede de ensino e oferecer melhores condições de ensino aos nossos alunos e profissionais de educação", enfatiza o gestor. Na gestão do prefeito Valdélio Furtado foram construídas e reformadas, mais de mais 40 escolas. Os investimentos em obras escolares ultrapassam R$ 10...