Indústria de alimentos cresceu mais de 232% no Acre; metais e móveis avançam

A indústria de alimentos cresceu 232,9% entre 2007 e 2019 no Acre, configurando-se no segmento industrial que mais avançou no período no Estado. Produtos de metais (89,5%) e móveis (77,3%) aparecem como 2.º e 3 º que mais cresceram nos 12 anos analisados.

“Como pode ser visualizado, crescimentos expressivos somente foram observados na produção industrial de alimentos e, com menos intensidade, na indústria de confecções. No segmento extrativo, em termos reais, a produção caiu mais de 22% entre 2007 e 2019. Diversos outros setores industriais tiveram perda real no período como um todo, inclusive setores importantes como bebidas e produtos de madeira”, diz o Boletim de Conjuntura No 1 do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

De acordo com o boletim, os dados sinalizam para um crescimento concentrado no setor de alimentos. Esse segmento no período analisado é o principal destaque da indústria de transformação no Estado (exceto em alguns anos de 2000), o que pode sinalizar para um potencial econômico no processamento de bens agrícolas. Neste setor, chama atenção o desempenho do setor de frigoríficos na região de Brasiléia, fronteira com a Bolívia. “Antes da pandemia de Covid-19, o segmento de alimentos, mesmo com o visível e preocupante processo de desindustrialização do Estado, demonstrava um desempenho muito acima da média dos outros setores industriais do Acre”, analisa o documento assinado por especialistas.